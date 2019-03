Dat magische moment van zijn eerste Ajaxwedstrijd

Wat ik me nog het beste herinner van mijn eerste Ajaxwedstrijd, in september 1983, is het moment waarop ik de betonnen trappen van de Marathon­tribune van het Olympisch Stadion ­beklom en voor het eerst de tribunes en het veld zag liggen, haast fluorescerend groen in het schijnsel van de lichtmasten.



Ik wist dus wat me te doen stond toen zondag mijn zoontje Niek (6) 'debuteerde': goed naar hem kijken op dat magische moment, dat snoetje zien oplichten, die mond zien openvallen bij de aanblik van dat groene laken en zijn eerste stadionpanorama.



In 1983 was ik twee jaar ouder dan Niek nu.