Dat ik me schaam, kan me niet zoveel meer schelen

In onze krant stond ­zaterdag een artikel over de schaamte­cultuur bij Marokkanen. Nu lijd ikzelf per ongeluk ook aan schaamte-obesitas.



Mijn moeder wilde niet dat ik me altijd schaamde en daardoor hardnekkig loog. Maar juist tegenover haar bekennen dat ik iets had gedaan wat niet mocht, dat ik gefaald had, en dat ik dus haar held niet meer was, viel me zwaar.



Helden schamen zich niet, zelfs niet als ze dat zouden moeten doen.



Om me een houding te geven, werd ik een aansteller, ging ik overdreven stoer doen, seks, drugs en rock-'n-roll, en ja, mijnheer de psychiater, zo kwam ik bij u terecht.



Dat ik me schaam, kan me nu niet meer zoveel schelen, en daardoor schaam ik me minder. Het leven leert je wel af je te schamen. Schaamde je je vroeger nog voor je blote kont, tegenwoordig weet ik dat ik een blote kont ben.



Mijn grootmoeder dacht dat een biecht tot verlossing leidde.



"Niks is zo fijn als een schoon geweten, jochie."



Ik vertelde haar dus alles, als ze het maar niet aan mijn ouders doorvertelde - maar ik begreep niet precies wat ze ­bedoelde met 'verlossing'.



Later zei de schrijver Gerard Reve tegen mij dat zijn werk ging over 'verlossing'. Zijn boeken waren zijn biecht.