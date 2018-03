Dan leven we voor even volmaakt naast elkaar

Ik heb niets, maar jullie had ik eventjes. Mensen praten alleen nog maar tegen me als ze denken dat ze me kunnen helpen

"Hij is ongeveer zo groot en hij is mank."



"Mooi. Ik vind dat alle honden mank zouden moeten zijn. De meeste mensen vinden uilen er wijs uitzien, maar ik heb dat met gebrekkelijk lopende honden. Als ik naar een manke hond kijk, zie ik een encyclopedie op pootjes. En wat voor kleur heeft zijn vacht?"



"Het is een heel speciaal soort bruin. Ken je die koekjes met kandijpoeder? Die bijzonder knapperige?"



"Bedoelt u Bastognekoekjes?"

"Ja, die ja."

"Oké, dus Wodan is Bastognekoekbruin."



De vrouw begint weer te schreeuwen. Ik doe mee. En tien minuten later doet het hele Vondelpark mee. Dat vind ik het mooie aan het leven in een grote stad. We praten niet met elkaar en leven volledig langs elkaar heen, maar als iemand hulp nodig heeft, leven we voor even volmaakt naast elkaar.



De hardlopers, de haastfietsers, de hondenmensen, de hopeloos verliefd op-een-bankje-zitters en de alcoholisten die naar urinoirzeepjes ruiken en op de een of andere manier geen veters meer in hun schoenen hebben. Iedereen helpt mee.



Na een halfuur roept de vrouw iedereen bij elkaar. Haar lippen trillen alsof ze op stil staan. Ze pulkt een ­sigaret uit haar pakje en steekt hem aan met een aan­steker waarop het wapen van Amsterdam staat.



"Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken. Echt waar. Ik wil jullie bedanken vanuit de kelder in de grond van mijn hart, maar ik heb geen hond. Ik heb niets, maar jullie had ik eventjes. Mensen praten alleen nog maar tegen me als ze denken dat ze me kunnen helpen."



Iedereen blijft staan. De vrouw lacht.



Uit haar Bastognekoekbruine ogen rollen tranen.



De in Amsterdam geboren en getogen schrijver James Worthy (1980) probeert in zijn columns iets van het leven te begrijpen. Lees al zijn columns hier terug.



