Dan heet je dorp opeens Heimwee, gemeente Verdriet

Daarnet fietste ik weer door mijn oude buurt met weemoed in mijn benen en verwondering in mijn ogen. Nu fiets ik sowieso nooit zo snel.



Alles leek veranderd en tegelijkertijd hetzelfde gebleven. Waar vroeger de Volendamse Vischhandel was, had zich nu een modezaak gevestigd, kantoorboekhandel Karel van der Schot deed thans iets met schoenen, de drankzaak was een kapper geworden, en ik geloof dat ik in de etalages van de andere winkels alleen maar jurkjes zag hangen waarvan de prijs zich had aangepast aan die van de huizen.



En toch leek het op een dorp, met de kerk in de Jacob Obrechtstraat, het café op de hoek en de roddelende buurvrouw, die ik ternauwernood wist te mijden.



In de kerk was een begrafenis afgelopen. De kist was naar buiten gedragen en men werd in de zwarte limousines geplaatst; en hoewel ik dit al honderden keren had gezien (ik ben tegenover de kerk geboren), rook ik voor het eerst die typerende lucht van wierook op straat. De kerkklok klonk nog hetzelfde.



Ik was trouwens op weg naar de apotheek waar ze pillen verkopen, die zorgen voor wat gewichtsafname bij een zwaar gemoed. Die pillen zijn populair in deze buurt, zag ik aan de gezichten van de wachtenden, die net als ik een nummertje hadden getrokken.