Dan ga je toch zelf iets voor de boekenweek schrijven?

Jullie schrijven: "We doen twee aanbevelingen voor de Boekenweek 2019: Ten eerste dat u - naast het reeds geplande geschenk en essay - gratis een bundel aanbiedt, waarin vrouwen en mannen in essays, gedichten en romanfragmenten aan het woord komen over moeders en moederschap.''



''U zou, ten tweede, ook kunnen overwegen twee essays te laten schrijven over het gedicht 'Moeder' van Vasalis, één door een vrouwelijke en één door een mannelijke auteur."



Wat een slechte, on-artistieke, ideeën.



Kunt u me, voor zowel idee 1 als idee 2, één zo'n boek noemen dat ooit een succes is geworden, of zelfs maar goed besproken?



Niet één lezer bewijst u met uw oproep een dienst.



