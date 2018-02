D66: 'Waarom neemt VVD geen afstand van FvD?'

'Het lijkt wel alsof Amsterdamse politici alleen nog maar kunnen praten over wie racistisch is en wie ze willen uitsluiten,' stelt de VVD Amsterdam in een wijdverspreide advertentie.



Om te vervolgen met de schijnbaar retorische vraag: 'Heeft Amsterdam geen grotere uitdagingen?'



Het lijkt een aardige campagnevondst: doen alsof de VVD over de inhoud praat en andere partijen slechts 'schreeuwen'. Het is alleen wel onzin en het is een verontrustende boodschap afkomstig van een bestuurderspartij.



Het is onzin, omdat iedereen die een beetje het politieke debat volgt, ziet dat partijen als GroenLinks, D66 en PvdA een serieus debat voeren over bijvoorbeeld de woningmarkt, de drukte in de stad of kansen op werk. En het is verontrustend, omdat racisme voor de VVD Amsterdam kennelijk geen serieus onderwerp is.



Waar de VVD graag en veel spreekt over andere partijen, is de partij oorverdovend stil als het gaat om de rassenobsessie van prominente leden van Forum voor Democratie (FvD).



Stil over het feit dat die partij niets heeft gedaan om alle verdenkingen van een rassenobsessie van zich af te werpen. Want die afstand neemt FvD niet.