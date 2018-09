Critici tonen hun starheid bij Crazy Rich Asians

De baanbrekende romantische komedie Crazy Rich Asians is in de VS een regelrechte hit. De film bewijst dat een Aziatische/Aziatisch-Amerikaanse cast succesvol kan zijn en is een wake-upcall voor Hollywood, waar acteurs van Aziatische origine nog steeds weinig rollen krijgen. Ook de Nederlandse filmwereld kan wat leren van het succes van Crazy Rich Asians. Nederland doet het qua Aziatische representatie in films namelijk slechter dan de VS.



In de aanloop naar de première is Crazy Rich Asians uitvoerig besproken in de media. Daarbij ging het vooral over de cast, die volledig uit Aziatische en Aziatisch-Amerikaanse acteurs bestaat, een unicum in Hollywood. Het socioculturele belang van de film was duidelijk, de vraag was alleen nog of de film voldoende publiek kon trekken.



Die vraag is nu beantwoord: in de VS is Crazy Rich Asians een doorslaand succes, sinds de première is het daar de best bezochte film. In minder dan drie weken heeft de film - kostprijs 30 miljoen dollar - in de VS bijna 120 miljoen dollar opgebracht en is het de succesvolste romantische komedie sinds The Proposal in 2009.



Nieuwe verhalen

Kers op de taart: Crazy Rich Asians vermorzelde het tegelijkertijd uitgebrachte Mile 22 van acteur Mark Wahlberg, die ooit werd veroordeeld voor racistisch geweld tegen Aziatische Amerikanen.