Criminaliteit is onafwendbaar in een stad

Zelfs in mijn keurige buurt rollen soms letterlijk de koppen

De daders zijn - ondanks beelden in Opsporing Verzocht - nog altijd niet gepakt, maar wel heeft de gemeente nadien besloten de Amstelveenseweg open te breken en op te knappen.



Of een beter wegdek en een betere verlichting 'het gevoel van veiligheid aan de straat teruggeven', weet ik niet zo zeker. Mij lijkt dat je dan nog beter kunt zien waar je dat afgehakte hoofd neerlegt en dat je nog harder kunt wegrijden met je gestolen auto, maar de gemeente zal het wel beter weten en een opknapbeurt is nooit weg.



Overigens was het dit jaar verderop in dezelfde straat ook raak, toen de ­ramen van een Israëlisch restaurant werden ingeslagen, een daad die wij van de rechter after all niet terroristisch mogen noemen.



Het is onafwendbaar dat een stadsbewoner met criminaliteit te maken krijgt. Ik heb bij mijn entree de uit­bater van de voormalige boekhandel Godfried weleens zien matten met een klant die er niet met een boek van Abdelkader Benali, maar met de kas vandoor wilde gaan, op zichzelf misschien niet eens zo'n slechte keus. En een tijdje geleden kwam ik bij toeval terecht op het terras van Dido in de Jan van Galenstraat. Gezellig druk.



Nu lees ik dat dit feestcentrum ook een middelpunt was van drugshandel en dat er naast de geldtelmachines 2,5 miljoen euro in contanten lag te wachten. Wel zo logisch, want volgens de Griekse mythologie had koningin Dido zich rijk ingetrouwd en was iedereen jaloers op haar ongebreidelde welvaart.



Niettemin wensen wij Femke ­Halsema veel succes in haar strijd.

Max Pam