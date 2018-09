Coyote is gebroken. De duizendpoot heeft gewonnen.

Coyote is een trotse man. Dat kun je zien aan zijn baard en aan zijn leren hoed. Maar het gif van de duizendpoot is gaten in zijn trots aan het eten.



Coyote is gebroken. De duizendpoot heeft gewonnen.



Een mens kan op drie manieren leven. Je kunt van de dingen wegrennen, je kunt tegen de dingen aanrennen of je kunt de dingen binnen rennen.



Ik ben van nature een wegrenner, Coyote is overduidelijk een binnenrenner. Hij is niet bang voor pijn. Pijn is eerlijk. Pijn vergeet je niet. Het doet iets met het geheugen van je vlees.



Ik kijk nog één keer naar Coyote die in de foetus­houding de nachtdieren aan het wakker puffen is. Het is lachwekkend en nobel tegelijk.



De beste man offert zichzelf op. Hij laat zich steken en bijten, zodat wij niet gestoken of gebeten hoeven te worden.



