Corine is luid lachend, zingend en verhalend

Vlak voor ze stierf zei ze het me. 'Je bent een goed mens'

Mijn oma was dol op diploma's. "Je moest intellec­tueel zijn. En ik was slecht op school. Ik ben niet achterlijk, maar hoewel de lamp brandde, was er geen licht. Dus werd het spinazie-academie."



Daarna werd Corine bejaardenverzorgster. Mijn oma peperde haar voortdurend in hoezeer ze haar was tegengevallen. "Op feestjes zei ze: 'Ruim jij de kopjes maar op. Wie haar hoofd niet benut, moet haar benen maar gebruiken.'"



Ze pulkt aan haar lip. Ik wil iets troostends zeggen, maar Corine is me voor. "Niet zo zielig kijken! Weet je wat mooi was? Toen ze oud en ziek werd, wachtte ze dagen op de thuiszorg. Uiteindelijk mocht ik haar wassen.



Zíj stond míj toe haar vel te beroeren. Toen realiseerde ze zich dat mijn werk belangrijk is. Vlak voor ze stierf zei ze het me. 'Je bent een goed mens.' En daar voegde ze meteen aan toe: 'Maar je hebt meer van je vader gehouden dan van mij.'"



Wat was haar antwoord? "Ik zei: dat klopt. Maar ik acht u zoals u bent." Ze springt op. "Nou kind, wat gezellig hè. Hier, ik heb nog een leuke button voor je."



Er staat een roze hart op. Ik omhels haar, de taart is op.



Als ik wegloop, roept ze: "Daaaaag Rosie!" Ik wuif terug. De rest van de dag klinkt haar lachen in mijn hoofd. Ik acht u zoals u bent. In een wereld waarin de vraag 'Wie ben je?' onmiddellijk wordt gekoppeld aan 'Wat doe je? Wat heb je gepresteerd?' lijkt weinig plaats voor mensen als mijn tante. Wie ben je? Wat doe je? Maar Corine doet goed. De lamp brandt. Bij Corine is het altijd licht.



Roos Schlikker (1975) is journalist en schrijfster van boeken en toneelstukken. Elke zaterdag schrijft ze een column voor Het Parool.