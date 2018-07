Communisme en nazisme zijn even weerzinwekkend

Zocht ik laatst niet een wit provospijkerpak?

Maar communist zou ik me nooit meer durven noemen. De artikelen over Marx' heilsleer lezend, denk ik toch steeds: hoe lang duurt het nog voordat iemand schrijft: nou, dat nazisme had toch wel goede maatschappij-analyses. En daar vervolgens met zijn hele hart voor uitkomt, zoals men nu openlijk het communisme weer bewierookt.



Nog altijd heeft het communisme meer slachtoffers gemaakt dan het nazisme. En nergens heeft het gewerkt. Anders gezegd: communisme en nazisme staan wat mij betreft in weerzinwekkendheid op gelijke hoogte.



Ter rechterzijde lijkt het ook dat men terugverlangt naar die anti-establishment mentaliteit die de avant-garde eind jaren zestig propageerde. Het begrip elite is terug (krantenkoppen: 'Baudet verklaart elite de oorlog' en 'Wilders lacht elite keihard uit'). Maar de boel is gekanteld. Links is, volgens mij, zijn 'contact met de onderklasse' kwijt waardoor het ook sympathie heeft ver­loren.



Er is een behoefte om die jaren weer 'magisch' te laten zijn.



Klopt het dat het - in elk geval in Amerika, in Frankrijk en Engeland - onrustig is aan de universiteiten? Net als toen? Klopt het dat het gebruik van geweld om een 'revolutie' te rechtvaardigen weer bespreekbaar wordt? Neemt, net als toen, het geloof in onze rechtsstaat af?



