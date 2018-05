Commissie van gemiste kansen

Het moest vooral feestelijk blijven, de presentatie van het nieuwe coalitie­akkoord afgelopen donderdag. Over het rommeltje waarop de benoemingsprocedure van een nieuwe burgemeester inmiddels is uitgelopen, werd met geen woord gerept. Toch leeft er in de Stopera grote frustratie over de manier waarop het proces tot op heden is verlopen. Niets in het openbaar natuurlijk, want de procedure valt onder strenge geheimhoudingsregels.



Zelfs de politici die niet in de vertrouwenscommissie zitten zeggen er zo weinig mogelijk over, uit angst betrokken te worden bij een strafrechtelijk onderzoek wegens 'lekken' door de Rijksrecherche. In Den Bosch zijn vorig jaar twee plaatselijke politici zelfs aangehouden om deze schending van het ambts­geheim. Hen hangt een geldboete en een voorwaardelijke celstraf boven het hoofd.



Toch is de ingehouden frustratie over het tussentijds heropenen van de sollicitatieprocedure een beetje hypocriet. Want wie kijkt naar de samenstelling van de vertrouwenscommissie kon op z'n vingers natellen dat er gedoe zou ontstaan. Zes van de twaalf leden van de commissie zijn in maart 2018 voor het eerst in de gemeenteraad gekozen. De andere zes zijn ook pas 4 jaar raadslid, met uitzondering van voorzitter Johnas van Lammeren. Zijn nadeel is weer dat hij als fractievoorzitter van een kleine partij weinig overwicht heeft.



Het is een beetje alsof Erik ten Hag de D'tjes van Ajax optrommelt voor een UEFA Cupfinale. Een garantie op verlies. De nieuwe burgemeester van Amsterdam staat hierdoor met 1-0 achter nog voor zij kan beginnen.