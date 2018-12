Commentator Frank Kramer scoorde hattrick na hattrick

Dat hij gedurende mijn jeugd mijn buurman was, heb ik nog nooit tegen iemand gezegd, maar vandaag zeg ik het met trots. Frank Kramer was mijn buurman.



Als mijn buurtvrienden en ik aan het voetballen waren en meneer Kramer kwam in zijn Citroën 2CV de straat ingereden, gebeurde er iets. Dan deden we iets meer ons best of zo, want meneer Kramer was onze Willy Wonka. Ja, we dachten altijd dat hij weleens een goed woordje voor ons zou kunnen doen bij een profclub.



Ik weet nog dat al mijn buurtvrienden een keer op vakantie waren en ik in mijn eentje op straat probeerde de bal zo vaak mogelijk hoog te houden.