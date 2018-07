Coentunnel en Cruijffplein: 'Twee kanten van dezelfde medaille'

Keuze is afhankelijk van waar je de geschiedenis voor in probeert te zetten

Dat hoeven beslist niet alleen positieve bladzijden van de geschiedenis te zijn: de verschrikkingen uit het verleden moeten niet weggepoetst worden. Maar vermoedelijk is dit niet de reden dat Buma en de zijnen zich verzetten tegen een naamsverandering van de Coentunnel.



Schurkenbuurten

Als we het verleden niet willen 'uitwissen' en onze straten de volledige geschiedenis moeten representeren, zou het geen probleem moeten zijn om in de nieuwe wijken die in ­Amsterdam in aanbouw zijn een paar schurkenbuurten toe te voegen. Wie biedt voor een leuk appartement in de Balthasar Gerardsstraat of aan het Anton Mussertplein?



Betekent het hernoemen van straten en tunnels een ontkenning van het verleden? Aangenomen dat het vak geschiedenis voorlopig nog niet wegbezuinigd wordt, kunnen we ervan uitgaan dat de Nederlandse burger zijn historische kennis op school leert in plaats van in tunnels. Wat we weten over de geschiedenis en waar we onze publieke ruimtes naar vernoemen zijn twee verschillende kwesties.



Als je een publieke plek vernoemt naar een historisch figuur of een gebeurtenis, kies je ervoor om de aandacht op een deel van je verleden te vestigen. Dat is soms een uitgesproken vorm van eren of herdenken, vaak onomstreden, maar nooit neutraal.



Het is een keuze, gebaseerd op welke lezing van de geschiedenis je belangrijk acht. De geschiedenis bepaalt niet hoe onze tunnels heten, dat doen wij.



Verheerlijken of afwijzen

De naam van de tunnel onder het Noordzee­kanaal is geen keuze tussen 'de geschiedenis' kennen of ontkennen: het is een keuze tussen het verheerlijken of afwijzen van een man die onder de lijfspreuk 'dispereert niet, ontziet uw vijanden niet' nagenoeg de hele de bevolking van de Banda-eilanden in 1621 uitmoordde omdat zij niet al hun nootmuskaat aan de VOC verkochten.