Coen, een onbekende soldaat in de strijd tegen aids

In de zomer van 1982 meldt zich de eerste patiënt in het Binnengasthuis met de verschijnselen die later bij de ziekte aids blijken te horen. De man is bankbediende, fanatiek bodybuilder, homoseksueel en hij houdt er een zeer actief seksleven op na. Kort na zijn opname raakt hij in een coma en overlijdt hij.



Het is het startsein voor een gevecht op leven en dood tussen patiënten, artsen en wetenschappers aan de ene kant en een onbekend dodelijk virus aan de andere kant. In die eerste jaren is het virus aan de winnende hand: mensen melden zich in het AMC met klachten over kortademigheid en twee dagen later zijn ze overleden.