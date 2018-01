Breinscheet Blue Monday is een belediging

Het is vandaag Blue Monday. De deprimerendste dag van het jaar, althans, zo staat de derde dag van januari al jaren te boek. Het is een dag die je moet zien te overleven.



Blue Monday is de dag die als geen ander symboliseert hoe een groot deel van de wereldbevolking nog steeds over bepaalde geestesziekten denkt.



En waar ik denkt zeg, bedoel ik het bijkans ontkennen van de grootst denkbare kwelling waar een mens in zijn of haar leven mee te maken kan krijgen.



Blue Monday is een pseudowetenschappelijke for­mule. Een formule die ooit in het leven lijkt te zijn geroepen voor of door een reisbureau, en dat is ook zo.



Voel je je down? Ben je nog een beetje blut van de feestdagen? Voel je je sip door het weer? Vlieg dan voor 99 pond naar Marbella!!!



En het doodenge is dat die pseudowetenschappelijke breinscheet door veel mensen als de waarheid wordt gezien. Vandaag is een gevaarlijke dag. In elke volwassen krant zal een foto staan van een meisje dat door de regen loopt en naar de grond kijkt.



Pas op! Het is de derde maandag van januari! Trek je gladste regenjas aan en laat de neerslachtigheid van je afglijden. Laat je niet verrassen door het kilste blauw en zorg ervoor dat je vandaag extra sterk in je schoenen staat. Je kunt het! En vergeet niet dat het morgen gewoon weer een normale dinsdag is. Morgen ben je veilig.



Blue Monday, in Nederland ook wel deprimaandag genoemd, is een belediging voor iedereen die weet, voor iedereen die voelt of ooit heeft gevoeld hoe donker de duisternis daadwerkelijk kan zijn.



Door dit soort dagen, die in feite gewoon om onbehagen draaien, is het natuurlijk niet meer dan logisch dat veel mensen nog steeds geen verschil kunnen zien tussen een depressie en een gevoel van onbehagen.