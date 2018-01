Brandende kwestie: de sorry van Camiel Eurlings

Vooruit, een heel klein beetje sorry dan, maar dan ook alleen voor 'zijn aandeel'

Excuses dus, voor die gebroken elleboog, kneuzingen en hersenschudding. Of wacht, nee toch niet. Of nou ja, vooruit, een heel klein beetje sorry dan, maar dan ook alleen voor 'zijn aandeel' (want dat zijn ex er dus kennelijk ook wel wat van had gekund).



'Het schijnt dat hij excuses maakte' aldus columniste Lamyae Aharouay vrijdag in nrc.next, 'maar ik vond ze niet. Ondergesneeuwd in het zelfmedelijden en het schaamteloze gejokkebrok.' Gejokkebrok over onder meer taakstraf en strafblad, ­zoals Volkskrant-verslaggever Mark Misérus de biecht dinsdag ­fileerde.



Die ook nog kwam, aldus sportverslaggever Willem Vissers in dezelfde krant, op de dag van die bloedstollende kwalificaties voor de Spelen. 'Het gaat meneer meer om zichzelf dan om de sport. Met een huilverhaal prominent in de zaterdagkrant, een mooi podium om straatjes schoon te vegen.'



Over een boemerang gesproken.



Het 'Eurlings kon onmogelijk blijven zwijgen' zwol aan tot een uni­sono 'Eurlings kan onmogelijk aanblijven'. Van hoogleraar sport en media Marjan Olfers ('Hij moet gewoon opstappen, hij is van besproken ­gedrag') tot televisieverslaggever ­Valentijn Driessen in Sportforum ­­('Als zo veel mensen zeggen dat het beter is dat je opstapt, en dat doe je dan niet, dan heb je echt een plaat voor je hoofd') tot een meerderheid van de Tweede Kamer die donderdag vond dat hij 'beter de eer aan zichzelf kon houden'.



Elton John zong het al in 1976: 'Sorry seems to be the hardest word.'



