Boem! We need to pak schaal, zou Tadic zeggen

Wie vreesde dat Ajax al met de kop bij de Spurs zit en niet volledig gefocust is op de eredivisie, kreeg na de vechtzege op FC Groningen een geruststelling toegeworpen die vermoedelijk een geliefde soundbyte zal blijven.



"We need to be champion," zei Dusan Tadic. "We need to pak schaal." Het bluste de kampioenszenuwen een beetje.



Daar gaan we weer. Dinsdagavond. Vitesse thuis. Op de fiets van Kattenburg naar de Bijlmer. De lente knuffelt de stad. Ik zie Ajaxshirts op bruisende terrassen. Lempicka. Hesp. Veel zwart-wit-beige, het uitshirt dat in Madrid en Turijn aan schoonheid heeft gewonnen.