Boekenlijstjes met oog op de toekomst

De leeslijst van locoburgemeester Kajsa Ollongren (D66) is met zes stuks het meest ambitieus en verklapt misschien ook iets over haar persoonlijke toekomst.



Zo zou de biografie over Richard Nixon (One man against the world, Tim Weiner, 2015) een goede voorstudie zijn voor een wethouder die volgens hardnekkige geruchten misschien als minister van Buitenlandse Zaken naar het Witte Huis moet afreizen om daar Donald Trump de hand te schudden. Dat geldt ook voor Litjens, die tijdens zijn vakantie in de VS de biografie over Vladimir Poetin uit wil lezen (De nieuwe tsaar, Steven Lee Meyers, 2015).



Ollongren geniet overigens ook gewoon van fictie. Een spannende thriller (The dry,

Jane Harper 2015) en boeiende literatuur (Old filth, Jane Gardam, 2016), waarin een succesvolle wereldburger terugblikt op de keuzes die hij in zijn carrière heeft gemaakt...



In de Schoorlse duinen trekt SP-wethouder Arjan Vliegent­hart zich met zijn vrouw, haar moeder en de kinderen terug met een klassieker (Reis naar het einde van de nacht, Louis-Ferdinand Céline, 1932). 'Goed beschouwd is de dood zo'n beetje hetzelfde als een huwelijk' is een bekende zin uit dit boek.



Fijne vakantie, wethouder.