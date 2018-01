Boef is een kunstenaar. Kunstenaars mogen alles zeggen

Misschien had Vincent van Gogh eveneens abjecte ideeën over vrouwen en was Rembrandt een groot voorstander van de slavernij

Wat Boefje heeft gezegd, wordt volgens mij door duizenden en duizenden jongeren in ons land gedebiteerd.



Zo worden ze namelijk opgevoed en ze horen die teksten in de muziek die ze prachtig vinden. Zo bijzonder is het niet.



Dat Boefje en zijn maatjes zo denken, weet ik bijvoorbeeld al jaren en jaren, terwijl ik nog nooit een rapnummer in zijn geheel heb gehoord.



Dat ik weet dat Boefje zo denkt, heb ik uit andere bronnen dan zijn muziek gehaald. Zo hoort het. We moeten van alles kennisnemen en vervolgens argumenten verzinnen om hem te bestrijden.



Daarom is het een slecht idee om Boefje niet meer te draaien. Daarom is het altijd een weinig verstandig idee om op te roepen tot advertentieboycots of ontslagen te eisen.



Dat is het protest van de bangerik die de discussie niet aandurft.



Rapper Boef is een kunstenaar. Kunstenaars moeten in vrijheid kunnen werken en mogen alles zeggen wat ze willen. Zelfs dat vrouwen hoeren zijn.



Misschien had Vincent van Gogh eveneens abjecte ideeën over vrouwen en was Rembrandt een groot voorstander van de slavernij. Roepen we dan op het Van Gogh Museum te sluiten en de Nachtwacht uit het Rijks te slopen?



Ik denk trouwens dat er lieden zijn die dit maar al te graag willen.



