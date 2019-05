Blind en Van de Beek namen hun vak wel ­serieus

1 mei 2019: een 9+ voor Donny van de Beek

Ik vind het komisch wanneer mensen Donny een loper noemen, een werker, een dienende speler, weet ik veel. Vooral is Van de Beek een gewel­dige voetballer, wiens baltechniek en handelingssnelheid niks onderdoen voor die van ­Tadic of Ziyech.



En als een analist van Veronica hem Opdebeek noemt en een hele studio daarom lacht, weet je exact waarom elke zender van John de Mol altijd mislukt. Expertise en feitenkennis zijn bij De Mol ondergeschikt aan flauwekul.



Dit was een halve ­finale in de Champions League en in de studio zitten clowns en praatjesmakers die van De Mol tonnen per jaar krijgen om hun ongein over ons uit te storten.