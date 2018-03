Blijkbaar is niet iedere misstand ons even ernstig

De PvdA is de afgelopen jaren de enige partij geweest die zich consequent druk maakte om Amsterdamse jongens en meisjes op zowel Cheider, als het Haga

Tragisch dieptepunt van de ophef is de komst van een paar extreemrechtse activisten, die op de eerste dag na de vakantie een spandoek ophangen aan de gevel van de El-Chayder. "Pedo-imam moet het land uit!"



We sluiten het boek Amsteldam en gaan naar Amsterdam, vandaag de dag. El-Chayder is een verzonnen naam en ook de ophef rond de affaire is fictief. Op de joods-orthodoxe school Cheider in Buitenveldert daarentegen is wel een misbruikzaak gaande, met bestuursleden die daar een omstreden rol in hebben.



Maar in de Stopera blijft het stil.



Des te drukker maken veel politici zich over het islamitische Cornelius Haga Lyceum. Ook een orthodoxe school, met een zeer omstreden bestuur, maar wel zeer fel bestreden door het stadhuis. Terwijl er hier van seksueel misbruik geen sprake is.



De PvdA is de afgelopen jaren de enige partij geweest die zich consequent druk maakte om Amsterdamse jongens en meisjes op zowel Cheider, als het Haga.



Voormalig onderwijswethouder Pieter Hilhorst bond met allebei de scholen de strijd aan, PvdA-raadslid Marjolein Moorman deed vanuit de gemeenteraad hetzelfde, uit zorg om de leerlingen.



Massale verontwaardiging zoals die de kop op stak rond het Haga is tot op heden uitgebleven rond het Cheider. Blijkbaar omdat niet iedere misstand ons even ernstig is.



