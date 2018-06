Blij met de zege van een dictator

Brill

Het vervelende van de Turkse verkiezingsuitslag is dat er maar weinig op kan worden afgedongen. Jazeker, er is hier en daar gesjoemeld met stembiljetten, niet alle tellingen zijn betrouwbaar en de campagne heeft zich afgespeeld in wat Amnesty een 'sfeer van angst' noemde.



Veelzeggend ­cijfer: aan de kandidatuur van president Erdogan besteedde de staats­televisie 181 zenduren, tegen 15 uur voor oppositieleider Ince.



Maar de uitslag wordt niet wezenlijk betwist door de oppositie en is een vaststaand gegeven. Turkije is altijd al een overwegend conservatief land geweest en ruwweg de helft van de kiezers blijkt in deze fase een voorkeur te hebben voor een sultan 2.0, niet in de laatste plaats omdat deze zich erop kan beroemen de levensstandaard van de modale Turk aanzienlijk te hebben verhoogd.



Dit is de situatie in Turkije: een ­president die volgens de regels van de democratie aan de macht is gekomen c.q. gebleven, maar diezelfde democratie steeds meer uitholt. Zijn presidentiële bevoegdheden zijn nu aanzienlijk, het parlement heeft amper nog wat in de melk te brokkelen.



De oppositie moet opereren onder de constante dreiging te worden beticht van staatsvijandigheid en steun aan terrorisme. Rechters worden door de president benoemd. De televisie is grotendeels onderworpen aan het staatsgezag en de meeste kranten zijn in handen van Erdogan-getrouwen.