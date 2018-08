Mijn dochter is werkelijk prachtig geknipt. Ik zal niet zeggen waar, anders denken snoodaards weer dat ik gesponsord word door Kinki Kappers en dat is niet zo. Ik betaal gewoon keurig bij Van de Hare Barbers op het Singel en als díé mij nou eens zouden sponsoren, zou ik hen altijd meteen als tweede kapper in elke column noemen.



Er klimt een trotse prinses voor op mijn fiets die, zij het nog wat onwennig maar toch aangeboren professioneel, heur haar nonchalant filmsterachtig naar achteren slaat. Wat is ze trots. Niets zo knap als een trots kind.



Terwijl ik geniet, bíjna niets zo leuk als een trots kind hebben, ruik ik in mijn ooghoek onrust. Twee mannen in tweed, met bolhoed, die iedereen ogenschijnlijk vriendelijk groeten en intussen de rotzooi lijken op te ruimen.



Mijn filmisch geheugen kan niet kiezen. Goed of slecht. Peaky Blinders of A Clockwork Orange? Downton Abbey of The Alienist? Intussen besluit mijn vaderlijke instinct dat we in gevaar zijn. Niets zo link als een vader die denkt dat zijn kind gevaar loopt. Ik ben geen vechter, maar mijn god wat komt er een gladiator in me naar boven zodra het mijn kinderen betreft.



Herstel - ik ben een geboren vechter. Elke vezel in mijn lijf kent direct elke vechtsport en zet zich schrap voor het kortste gevecht ooit. Toen zij geboren werden, stond Spartacus op. Mijn dochter heeft net nieuw haar. Denk je nou werkelijk dat je ook maar een halve kans maakt om ons geluk te bedreigen? Nooit een film gezien?