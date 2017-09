Bijna elke partij heeft een uitdager bij de verkiezingen

Hiddema maakte gebruik van zijn recht als burger om te mogen inspreken in de raad

Hiddema maakte gebruik van zijn recht als burger om te mogen inspreken in de raad, maar eigenlijk was het de aftrap van de verkiezingscampagne. Hij las onze burgemeester en de aanwezige raadsleden parmantig de les over de manier waarop Amsterdam de antiradicalisering organiseert.



Raadslid Johnas van Lammeren van de Partij voor de Dieren kon zich niet ­inhouden en diende hem van ­repliek. Hij vond de woorden van Hiddema populistisch en verweet hem dat de man niet oplossingsgericht bezig was.



Het optreden van Hiddema was een voorproefje, want het Forum wil hier in 2018 meedoen met de raadsverkiezingen en stijgt landelijk hard in de peilingen. En wie zegt dat populisme geen voet aan de grond kan krijgen in Amsterdam, is de geschiedenis vergeten. Leefbaar Amsterdam en de Centrum Democraten hebben hier hun zetels gehad, alleen de PVV sloeg de hoofdstad over.



Vooral de VVD, met nu nog 6 van de 45 zetels, moet vrezen voor het Forum. Maar eigenlijk heeft bijna elke partij in de raad bij de komende verkiezingen een uitdager. GroenLinks kondigde deze week aan dat het Zwarte Piet de stad uit wil jagen, omdat het de hete adem van ­Artikel 1 en Sylvana Simons in de nek voelt.