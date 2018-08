Bijlmerianen, te land, ter zee en in de lift

De doden kunnen niet spreken. In algemene zin is dat een goede zaak. Het is niet dat we kampen met een schreeuwend tekort aan meningen, opvattingen en standpunten van de levenden. Als de doden zich ook nog in deze permanente kakofonie mengen, is het einde wel zo'n beetje zoek.



Een uitzondering zou ik wel willen maken voor Heere Heeresma, de zeven jaar geleden overleden schrijver van prachtige boeken als Han de Wit gaat in ontwikkelingshulp en Zwaarmoedige verhalen voor bij de centrale verwarming, begin jaren zeventig geschreven in de toen net opgeleverde Bijlmermeer.



Ik zou de schrijver graag nog eens vragen naar zijn herinneringen aan zijn verblijf in de Bijlmer.