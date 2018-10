"Dames en heren, we zijn hier bijeen om een nieuwe hulp te zoeken voor Sinterklaas. Laten we het nu in één keer goed doen voor de komende jaren. Zwarte Piet is racistisch, dat kan niet meer. Maar wat nu?"



"Ik vind dat Sint vooral een diverse knecht moet hebben."



"Wat bedoel je daarmee, ­Evelien?"



"Geen stereotype!"



"Nee, dat is discriminerend en kwetsend."



"Mag ik even een belangrijke vraag stellen? Waarom moet Sint een knecht hebben? Het woord knecht vind ik zooo discriminerend. Het is zoiets als neger of wijf. Het heeft een walgelijke koloniale connotatie.