Bijbel van de onderwereld is geschreven in de orang-oetantaal

Mijn eenvoudige stelling is: als de god­fathers van de onderwereld hersens hadden gehad, hadden ze wel carrière gemaakt in de bovenwereld.



Die grote boeven en moordenaars hebben misschien veel geld, maar om al die poen, al die drugs, al die wapens en wietplantages et cetera te beheren, heb je enig verstand ­nodig.



Dat hebben ze niet.



Dus moeten ze meer stelen, meer moorden en bedreigen om hun bedrijf in stand te houden. En dan wordt het ­risico dat je wordt gepakt steeds groter.



Ik las onlangs dat de grootste misdadigers van Nederland ondergedoken zitten in Mexico.



Dus dan heb je opdracht tot liquidaties gegeven, je hebt veel geld verdiend, je hebt misschien zelf nog wat botten van tegenstanders gekraakt, en dan zit je opeens maanden en maanden, misschien wel jaren in Mexico.



Nou, gefeliciteerd.



Wat voor voorbeeld ben je dan hier voor de misdadige jeugd? En wat hebben je familieleden eraan? En wat jij?



Nou hebben ook een paar onderwereld-Einsteins bedacht dat het slim zou zijn om de pui van De Telegraaf eens omver te rijden.



Als tik op de vingers. Zo van: "Het is nu nog de pui, maar als jullie nog langer over ons schrijven, dan schieten we jullie voor de kop. Jullie moeten stoppen met over ons te schrijven."