Bij1: 'Kerwin Duinmeijer moet gedenksteen krijgen'

Amsterdam Bij1 diende ­donderdag, op de internationale dag tegen racisme, in de gemeenteraad een initiatiefvoorstel in om op de Dam een ­gedenksteen te plaatsen voor Kerwin Duinmeijer. Omdat we door heel ­Europa een toename van extreem-rechts geweld zien, moeten we juist nu stilstaan bij wat er in 1983 in het hart van onze stad is gebeurd.



In de nacht van 20 augustus 1983 wordt de 15-jarige Kerwin Lucas, ook wel bekend als Kerwin Duinmeijer, neergestoken door een 16-jarige jongen, die op zijn achterhoofd 'skinhead' heeft getatoeëerd en op zijn arm '100% white'. Voor hij stak, schold hij Duinmeijer uit voor 'vuile n*kker'.



Taxi

De hevig bloedende Duinmeijer probeert in een taxi te stappen, maar wordt daar door de chauffeur met hulp van een omstander meteen weer uitgehaald. Ook een tweede taxichauffeur weigert hem mee te ­nemen, omdat hij zo bloedt. Wel belt hij het alarmnummer.