Bij tv-duo van Mijn Kerst is de Beste is alles 'dolgezellig'

Frank en Rogier zijn het leukste televisieduo sinds Koot en Bie

Allemaal programma's die je ongezien in het bakje 'pulp' kunt deponeren zonder er verder ooit nog naar om te kijken. Maar dan mis je wel het leukste televisieduo sinds Koot en Bie.



Frank (70-plus) en Rogier (40-plus) noemen zichzelf 'interieurnichten', maar 'kakkineuze versie van Geer & Goor' doet ze meer recht. Beiden praten met een loeihete opperdoezer in de keel, de humor is onderkoeld in plaats van plat, altijd hangt er een zweem van valsheid in de lucht.



Mijn Kerst is de Beste is een programma zoals er al vele zijn: mensen komen bij elkaar over de vloer en beoordelen elkaars huis en kookkunsten. Dat gaat niet altijd subtiel.



De een vindt de kerstversiering te sober ('Ik miste een rendier in de tuin'), voor de ander is het eten te koud ('Dit was echt niet te bikken') en weer een ander zeikt over de marshmallows boven de vuurkorf ('Die stank was verschrikkelijk, mijn haar stonk helemaal naar rook').



Het programma wordt gered door het droogkomische commentaar van Frank en Rogier, die vanuit een studio meekijken. Ze vinden alles 'denderend' of 'dolgezellig' en de kerstversiering 'prachtig underrated chic'. Pas als de gastvrouw het etiket van de wijn voorleest is Rogier weer even de valse interieurnicht: "Cabaret sauvignon? Oh leuk, we krijgen cabaret, ze gaat zo een dansje doen!"



