Bij het aanschouwen van het vuur zocht men een analogie

Vlammen sloegen meters omhoog. Het Paleis voor Volksvlijt stond in brand!

In 1929 was mijn vader journalist bij Het Volk, waarvan de redactie was gevestigd op het eind van de Prinsengracht. Hij had nachtdienst en de krant was zojuist gezakt, zoals dat heet.



Vroeg in de morgen - het was nog koud - fietste hij naar huis, maar omdat hij werd getroffen door een vreemd voorgevoel, week hij af van zijn gebruikelijke route en reed de Utrechtsedwarsstraat in. 'Wat wij op dat ogenblik te zien kregen,' schreef mijn vader, 'deed ons even het bloed in de aderen stollen.



Een vuurrode vlam steeg op uit het bovendak van het Paleiscafé en kronkelde zich rondom de grote koepel. Een knal als bij een enorme ontploffing volgde, de vlammen sloegen meters omhoog. Het Paleis voor Volksvlijt stond in brand!'



Mijn vader was een echte journalist en dit was de eerste gedachte die bij hem opkwam: 'Een ­primeur! Hij krijg ik dit in de krant?' De mobiele tele­foon bestond in 1929 nog niet en de eerste telefoon­cellen zouden pas in 1931 worden geplaatst. Hij kwam toen op het lumineuze idee om naar het Amstel Hotel te fietsen, 'met een vaart die wel voor ons hele verdere leven een recordsnelheid zal blijven'.



Nadat hij zijn fiets 'als oud roest tegen de stoep van het deftigste hotel van Mokum had gesmeten', hoorde de portier hem aan. Het werd mijn vader genadiglijk toegestaan te telefoneren, maar de portier draaide de nummers. Het duurde even voordat het op de nachtredactie doordrong welk een onheil gaande was. De krant was gezakt, maar er zat niets ander op: die moest weer open.



Opgelucht haalde mijn vader adem. Daarna belde hij de brandweer.



Max Pam