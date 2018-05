Bij echte winnaars zit er een schroefje los. Dat moet

Ik loop over de grachten naar huis. Eerst over de Prinsen, dan over de Keizers en ik eindig mijn driegrachtentocht met de Heren. Ik wil geen mensen tegenkomen, dus loop ik aan de kant van de gracht waarvan ik weet dat daar de minste mensen lopen.



Met de staart tussen de benen afdruipen, dat heb ik wel vaker gedaan, maar vannacht kijk ik vooral of mijn staart lang genoeg is om in mijn nek te leggen.



Met de staart tussen de benen afdruipen voelt simpelweg niet dramatisch genoeg. Nee, ik wil met de staart om de nek geknoopt afdruipen. Liverpool heeft verloren.



Mijn telefoonscherm is leeg. Niemand probeert me te bellen. Niet dat ik op zal nemen als iemand me nu belt, maar het had me toch enigszins getroost, denk ik. Maar ja, als je wint heb je vrienden, en als je verliest is er alleen de eenzaamheid die je vergezelt.



Arm in arm lopen we de Huidenstraat uit en de Herengracht op. Vroeger handelden ze in deze buurt in de huiden van dieren en ik vraag mezelf hardop af wat ik in Caïro voor de huid van Real Madridaanvoerder Sergio Ramos zou krijgen.



Tijdens de wedstrijd schreef judocommentator Kees Jongkind op Twitter dat de Spanjaard op de judomat gediskwalificeerd zou zijn geweest voor zijn handelen. Iets over een staande armklem.



Talisman Salah moest het veld geblesseerd verlaten, maar de Liverpoolspelers die op het veld bleven staan, waren in zijn afwezigheid op elf plekken gebroken. Het geloof was weg. De goddelijke zelfverzekerdheid maakte plaats voor atheïstisch geslenter.