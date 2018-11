Bezoek altijd even de Noordkant

Ik ben in Leeuwarden om te vertellen over hiphop, de stad en haar bewoners. Het is alweer de vierde en laatste editie van het praatprogramma Trans//Form dat wat mij betreft het hele jaar door mag plaatsvinden, elke week in een andere stad.



Voorlopig houden we het bij Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en nu dus Leeuwarden, Culturele Hoofdstad van Europa. Dat deze stad een nogal bewogen jaar achter de rug heeft, moet ik ze nageven.



Net als vorige week in het Compagnietheater open ik de avond met mijn verhaal over hoe en wanneer ik verliefd werd op hiphop en daarmee ook een beetje op Nederland.