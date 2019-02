Beter worden betekent niet alleen het genezen van kwalen

Wie gezond leeft, leeft zes jaar langer, zei Teletekst.



Dus als ik straks sterf, dan is dat in het besef dat ik nog zes jaar had kunnen leven.



Heb ik dan dat besef?



Ik vermoed dat men dit bericht de wereld in slingert om mij en anderen te bewegen te bewegen en minder en gezonder te eten.



Ben je als je in goede conditie sterft minder bang voor de dood dan als je zes jaar daarvoor gestorven was in een slechte conditie?



En als ik gezond eet, beweeg en op mijn bloeddruk let, wie zegt mij dan dat ik niet geveld wordt door een erfelijke kwaal?