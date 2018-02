Zijn ziekte, overlast, klimaatontwrichting en het opraken van olie geen fysieke problemen?

Elbers schipholt zichzelf rijk. In een interview met Nu.nl zegt hij: "Het plafond op Schiphol is niet zozeer een fysiek plafond als wel een afgesproken plafond."



Ofwel, daar kunnen we over onderhandelen. Zijn ziekte, overlast, klimaatontwrichting en het opraken van olie geen fysieke problemen? Wegen die niet op tegen de winst van een bedrijf?



Beste overheid, sluit de deur voor de lobby van de luchtvaart. Ga de ­afgesproken plafonds bekijken in het licht van het Klimaatakkoord van ­Parijs. Stel vliegquota.



Ga geluid eerlijk en onafhankelijk meten (niet berekenen), stel vast wanneer sprake is van overlast en ga handhaven. Laat u niet langer bedonderen door old school klimaatparasieten, en vertel de samenleving vooral eens waarom de groei van de luchtvaart moet stoppen.



Vliegen is net als roken: vies, gevaarlijk voor de gezondheid, egoïstisch en het kost de samenleving bakken met geld. Als dat kwartje valt bij de burger, hoeven Lelystad en Schiphol niet groter te worden.



Dan willen we namelijk niet meer vliegen. Geen industrie krijgt zoveel subsidie als de luchtvaart. Steek dat geld in groene werkgelegenheid.



Toon ambitie.



En Elbers? Die mag natuurlijk blijven dromen over groei, maar dan wel van iets anders dan vliegbewegingen.



Erik Timmermans, Amsterdam