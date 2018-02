Bestaat er een groter mysterie dan deze zeven letters?

Als ik thuiskwam van school keken mijn moeder en ik altijd samen naar Frasier. Ik weet niet meer op welke zender het was, maar de serie Frasier was er altijd. ­Niles, Martin en Frasier, ze werden een soort familie.



Er stond altijd een pot mangothee op tafel en een pak van de koekjes die gisteren in de aanbieding waren. Mangothee. Ik ben er dol op. Ooit ben ik een keer door een geliefde gedumpt vanwege mijn voorliefde voor warme dranken met steenvruchtsmaak.



Ze kon maar niet begrijpen dat een volwassen man fruitthee kon drinken. Bij elke slok die ik nam, nam haar libido af. Langzaamaan veranderde mijn geliefde in een steenvrucht die ik niet meer mocht proeven.



Frasier was een ingewikkelde serie voor de tiener die ik was. Alleen al het beroep van het hoofdpersonage bracht veel vragen met zich mee. Frasier Crane was ­radiopsychiater. Mensen belden hem op en hij gaf ­advies, of hij deed het niet, zoals bij Roger.



"Roger, at Cornell University they have an incredible piece of scientific equipment known as the tunneling electron microscope. Now, this microscope is so powerful that by firing electrons you can actually see images of the atom, the infinitesimally minute building block of our universe. Roger, if I were using that microscope right now, I still wouldn't be able to locate my interest in your problem. Thank you for your call."



Het mooie aan de serie vond ik, naast de weergaloze dialogen, dat de twee broers ongegeneerde snobs ­waren en dat de vader het tegenovergestelde van zijn zoons was.