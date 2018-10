Asfalt, klinkers en gedeukt vertrouwen

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard, zegt het spreekwoord, maar in de moeizame relatie tussen burger en bestuur blijkt het vertrouwen ook nog de beschikking te hebben over een rode sportwagen om de plaat mee te poetsen. Wat was dat? O, dat was het vertrouwen van de burger in het bestuur.



De afgelopen weken scheurde de sportwagen weer eens met brullende motor door de stad, nu over de Weesperzijde. Daar had het gemeente­bestuur een flink aantal knopen doorgehakt over de herinrichting van de straat. Dat was goed nieuws, want over dat project wordt al een flink aantal jaren nagedacht en gesproken.