Applaus op rechts voor Halsema

Is dan helemaal niets meer heilig in de Amsterdamse politiek?

En zo zijn we uitgekomen bij de wonderlijke situatie dat een GroenLinksburgemeester lof oogst op rechts, waar haar VVD-voorganger juist knuffels kreeg van linkse partijen.



Is dan helemaal niets meer heilig in de Amsterdamse politiek? Ik bedoel, je hebt toch vaste waarden nodig in het leven, bijvoorbeeld dat Annabel Nanninga (FvD) boos is op alles wat GroenLinks doet en dat Marianne Poot (VVD) een burgemeester van haar partij omarmt?



Dit alles maakt duidelijk dat de partij van een burgemeester er eigenlijk niet toe doet. Halsema is primair verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid en die onderwerpen hebben geen politieke kleur. Van der Laan kon ook behoorlijk law and

order zijn en was ook populair buiten de PvdA.



Halsema maakte in haar eerste weken duidelijk dat rechtstatelijkheid bij haar voorop staat, niet ideologie. Het zal mij niet verbazen als ze in staat is ook de rechterkant van Amsterdam voor zich te winnen.



