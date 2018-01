Annabel Nanninga is de lightversie van Thierry Baudet

Haar sussende toon zal een teleurstelling zijn voor de boze achterban van haar partij

Haar verweer: de politica Nanninga is iemand anders dan de columniste Nanninga. Een columnist luidt de noodklok, een politicus hanteert een andere toon.



Dat is natuurlijk erg makkelijk, alsof de politicus Nanninga niet voort is gekomen uit de columnist. Als een columnist zomaar afstand neemt van haar uitingen, dan waren die kennelijk gratuit en louter bedoeld voor de bühne.



Slim is dit natuurlijk wel van Nanninga. Ze neemt haar tegenstanders wapens uit handen. Die kunnen nog één of twee keer terugkomen op haar tweets en columns en daarna wordt het drammen.



Haar sussende toon zal een teleurstelling zijn voor de boze achterban van haar partij, die niet zit te wachten op erkenning van het feit dat moslims het ook niet altijd makkelijk hebben.



Kennelijk is ze ervan overtuigd dat deze mensen toch wel op haar stemmen. En deze zekerheid biedt de mogelijkheid tot verbreding van haar basis in Amsterdam.



Als ze doorgaat met beledigen, blijft de rol van Forum voor Democratie beperkt.



Met haar gematigde toon probeert ze conservatieve VVD'ers aan te trekken. Zeg maar de bloedgroep Halbe Zijlstra, die als fractievoorzitter een hard­liner was.



Deze Amsterdammers zijn ook kritisch over de integratie van moslims en maken zich zorgen over de instroom van vluchtelingen. Maar zij protesteren niet door varkenskoppen op te hangen bij asielzoekerscentra.



Hun stem is niet vertegenwoordigd in de gemeenteraad, die unaniem heeft ingestemd met ruimhartige opvang van vluchtelingen. De VVD laat deze groep links liggen.



Eric van der Burg schoof in de debatten nog meer op naar PvdA en GroenLinks. Daar ligt een gat en Nanninga heeft van Baudet de vrijheid gekregen om daar in te springen, ook al betekent dit dat zij afdrijft naar het midden dat Forum voor Democratie ooit zo verfoeide.



Lees terug: Annabel Nanninga schetst een gitzwart beeld van Amsterdam



Politiek verslaggevers Michiel Couzy en Ruben Koops belichten beurtelings op zaterdag in 'Republiek Amsterdam' een politiek onderwerp uit de stad.



Reageren? m.couzy@parool.nl