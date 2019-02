Angsten zijn als allergieën, maar dan voor onze geest

Het begon allemaal in Eindhoven. Ik stond bovenaan een roltrap en wilde erop stappen, maar het ging niet. Mijn lichaam wilde helemaal niet naar beneden. Het was in een warenhuis. Misschien wilde mijn lichaam nog wat kopen.



Een vrouw in een basterdsuikerbruin mantelpakje zag dat ik de eerste stap niet durfde te zetten en begon op me in te praten over de macht van de adem. Ik vertelde haar dat ik mijn angsten liever niet wegadem, maar dat ik ze weg wil begrijpen. De vrouw knikte, liep naar de kassa en legde haar dure panty's op de toonbank.