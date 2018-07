Amsterdamse partijleiders: 'Blok kan niet langer onze minister zijn'

Er loopt een directe lijn van Fortuyns 'Nederland is vol', Wilders' 'Minder, minder, minder', Baudets 'homeopathische verdunning van het Nederlandse volk' naar Bloks 'het zit niet in onze genen om binding aan te gaan met onbekende mensen'.



Het normaliseren van racisme en xenofobie moet stoppen. Dat zelfs een minister - een dienaar van de publieke zaak die er namens ons allemaal zit - deze uitspraken doet, vervult ons met afschuw. Minister Blok kan niet langer de publieke zaak dienen; hij kan niet langer onze minister zijn, simpelweg omdat hij niet in onze samenleving gelooft.



Realiteit en keuze

In Amsterdam laten we zien dat vreedzaam samenleven in een veelkleurige en diverse samenleving wél mogelijk is. Dat is een dagelijkse realiteit en een politieke keuze. Amsterdam spreekt zich uit voor betaalbare woningen, voor gemengde scholen en buurten die het mogelijk maken dat mensen elkaar ontmoeten.



Armoedebestrijding geven we prioriteit. Wederzijds begrip en acceptatie stimuleren we. In zorg, jongerenwerk en buurthuizen investeren we. We werken aan een vreedzame stad waarin iedereen zich thuis kan voelen. Daar kunnen we de hulp van het kabinet goed bij gebruiken.