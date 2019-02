Amsterdam, stad van de fietszoeners

Over de liefde gesproken: het schijnt dus dat Amsterdam de enige stad ter wereld is waar stelletjes zoenen met een fiets tussen de benen. Dat maakt ons niet per se beter dan anderen. In Canberra bespelen ze weer de didgeridoo, en dat is ook ontzettend moeilijk.



Maar bijzonder is het wel. Dat zoenen op de fiets op zich niet. Dat komt in het hele land voor. Maar daar gaat het doorgaans om jongeren in de nieuwsgierige leeftijd die na schooltijd nog even in de buurt van de fietsenstalling blijven rondhangen om die eerste spannende meters te maken op het vals plat van de roman­tiek.