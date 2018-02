Amsterdam Cheese Company: 'Onze kaas is geen toeristenmeuk'

Diezelfde kaas die de Amsterdammer op zijn brood heeft, wordt op eenzelfde hoop gegooid met rode souvenir­dildo

Het is moeilijk te begrijpen waarom een eerlijke onderneming zoals de onze zo door haar overheid in de steek wordt gelaten.



Met alle respect voor de discussie over het verbeteren van de leefbaarheid van de stad, deze casus betreft één enkele kaaswinkel. Het is geen coffeeshop, het is geen seksclub, het is geen bierfiets.



Wij verkopen kaas, de beste kaas van Nederland. Kaas gemaakt door Noord-Hollandse boeren die elke dag om 04.00 uur opstaan om ons Nederlands erfgoed te maken.



Topkwaliteit, en exact dezelfde kaas die de Amsterdammer ook kan kopen bij de kaasspeciaalzaak op de Elandsgracht of kan bestellen in een restaurant.



Diezelfde kaas verpakt in een mooie formule waar al onze klanten - waar ze ter wereld ook vandaan komen - onverdeeld enthousiast over zijn, wordt nu bestempeld als plastic 'toeristenmeuk'.



Nationaal erfgoed

Diezelfde kaas die de Amsterdamse kaasliefhebber op zijn brood heeft, wordt zonder nuance op eenzelfde hoop gegooid met de in China gemaakte rode souvenir­dildo met drie kruizen erop. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?



Het zou zonde zijn als we in deze verhitte tijden zonder verdere reflectie het kind met het badwater weggooien. Kaas is en blijft ons nationaal erfgoed en op zijn internationale succes kan je als rechtgeaarde Hollander alleen maar trots zijn.



Dus, Amsterdam, laten we doorgaan met het verbeteren van de leefbaarheid van de stad, dat willen we allemaal.



Maar laten we ervoor zorgen dat dit met beleid gebeurt en dat in ieder geval de individuele rechten en het belang van rechtszekerheid voor de Amsterdamse ondernemer daarbij niet uit het oog worden verloren. Dat zou een te hoge prijs zijn.



