Hoe was jouw dag? Ik fietste achter een vrouw die zong. Heel mooi. Iedereen keek naar haar. Ik wilde playbacken, maar ik deed het toch maar niet. Eigenlijk zou iedereen moeten zingen op de fiets. Of playbacken.



Mijn hoofd zit vol verhaaltjes. Elke dag opnieuw. Alsof er nog iemand is die moet worden bijgepraat 's avonds. Alsof er nog iemand is met wie ik belevenissen uitwissel.



Jij een anekdote, ik een anekdote, en dan jij weer en dan ik weer, zodat we weten wat er gebeurde toen de ander even niet keek. Verhalen over werk, verhalen over de stad, verhalen over mensen, verhalen over de kinderen.



Ik hou mijn lippen op elkaar en maak een verhaaltje. Het gaat vanzelf. Ik kreeg vandaag zomaar een bos tulpen van de bloemenman. Ik zag vandaag twee mensen ruzie maken op straat. Ik heb vandaag zo hard gelachen met de kinderen aan tafel. Ik blies vandaag ballonnen op en er knalde er maar eentje. Een hoofd vol verhaal­tjes, zodat hij weet wat er gebeurde toen hij even niet keek.



De zingende vrouw slaat rechtsaf bij het stoplicht. Ik sta stil. Ik moet rechtdoor. Al snel is de vrouw te ver weg om haar nog te kunnen horen. Mijn wenkbrauwen fronsen zich als ik mijn middenrif kracht voel zetten.



Femke van der Laan (39) schrijft wekelijks over haar leven in de stad na de dood van haar echtgenoot Eberhard, de burgemeester van Amsterdam die op 5 oktober 2017 overleed.