Als ik de foto zie, schrik ik, zonder het te laten merken.

Je moet het lezen. Iedereen is nu toch dood

"Zeker. Het stond in de krant, we waren bij haar begrafenis, we kenden haar... goed." Ik probeer beelden van toen terug te halen. De dood van Alma maakte een diepe indruk op ons, maar ik weet niet meer hoe of wat. Ik stond destijds op afstand.



De weduwe pakt een klein pakketje brieven.



"Je moet dit eens lezen," zegt ze, " ik spreek dan wel geen Nederlands, maar... Je moet het lezen. Iedereen is nu toch dood."



Omdat ze wil dat ik de brieven niet lees in de beslotenheid van mijn eigen omgeving, haalt ze een velletje tevoorschijn en geeft me dat.



Mijn ogen snellen er doorheen. Het is een brief van haar aan hem.

"Jij... alles voor mij...kan niet... ons kind... Het spijt me... Ons kind... Liefde... Ons kind..."



Een pijnlijke geschiedenis ontvouwt zich.



"Had hij haar zwanger gemaakt?" De weduwe weet het antwoord al.



"Ja, dat heb ik nooit..."



"Was het wel een ongeluk, die brand?"



"Ze was... dronken, en was met een sigaret in slaap gevallen."



De weduwe pakt de brieven uit mijn handen.



"Ik gooi ze weg, Theodor."



