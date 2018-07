Als ik bang of onzeker ben, ga ik in de auto zitten

Gedurende mijn tienerjaren had ik alleen oog voor de grond. Als het had gekund, had ik verkering aan de stoep gevraagd. Dan had ik haar meegenomen naar de film en met haar gezoend op de tramhalte.



Met alle liefde had ik de kauwgomresten van haar tanden afgelikt. En de mieren uit al haar barsten gezogen. Vrijwel elke voetstap die ik zette, was een eerbetoon aan zij die onder me lag.



Ik voelde me alleen en onbegrepen. Parttime onzichtbaar. Fulltime inwisselbaar. Het leek soms wel alsof de enige mensen die me konden zien, de mensen waren die me niet begrepen.



En toen was daar opeens de hiphop. De overzeese zelfverzekerdheid opende vrijwel direct het vuur op al mijn innerlijke onvrede. Ik raakte uitgekeken op de stoep, keek omhoog en vroeg verkering aan de blauwe lucht.



Als ik aan hiphop denk, denk ik aan de muziek die mijn pijn stilde en mijn angsten overschreeuwde. En om eerlijk te zijn doet die dat nog steeds.



Als ik bang ben voor morgen of onzeker over een schrijfopdracht, dan pak ik de autosleutels van mijn vrouw en ga ik in de auto zitten. Ik heb geen rijbewijs, maar ik weet hoe een autoradio aangaat.



Met gesloten ogen duik ik dan in het muziekgenre waar ik een kogel voor zou vangen. De beats sluiten me in hun armen en de teksten vertellen me niet dat het goedkomt, maar dat het al goed is. Dan zet ik de radio nog harder. Alles trilt. De muziek masseert mijn ziel, kleit er iets stevigs van. Dan zet ik de radio op zijn allerhardst.