Hij is al het hele schooljaar verliefd op haar. Ze leert hem hunkeren. En hoe. Als hunkeren een vak was, was hij hoogleraar.



Elke avond, zo net voor het avondeten, vraagt zijn vader aan hem hoe het met Georgia gaat, want zo heet ze. Georgia. Niet naar de staat in Amerika of naar het liedje van Gladys Knight, maar naar het land in Oost-Europa. Dat is het enige wat ze ooit aan hem heeft verteld.



"Ik ken niemand die Georgia heet. Het is een mooie naam. Hoopvol ook," zei hij een keer tegen haar bij het fietsenrek.



"Tja, ik weet niet, mijn vader en moeder hebben mij gewoon verwekt in een hotel in Tbilisi. Daarom heet ik zo. Als ze iets verder waren doorgereden, heette ik nu Azerbaijan of zo." Daarna fietste ze weg zonder dag te zeggen.



Elke avond, zo net na het avondeten, vraagt hij aan zijn moeder hoe hij Georgia kan versieren. En elke avond zegt ze maar wat, omdat al haar bruikbare tips op zijn. Een paar dagen geleden moest ze haar lach inhouden toen ze 'Versier haar met je geduld!' zei.



Hij denkt de hele dag aan haar. In de ochtend staart hij net zolang in zijn schaaltje cornflakes totdat hij haar gezicht ziet en in de nacht pakt hij, liggend in zijn bed, de laatste tram naar Georgia.



Hij praat ook vaak met zijn beste vriend over haar.



"Hoe weet je zo zeker dat zij is wat je zoekt?"



"Gast, ik ben vijftien, ik weet nog helemaal niet wat ik zoek of wat ik precies moet zoeken, maar ik ben blij dat ik haar heb gevonden. Laatst keek ze tijdens de les uit het raam. Heel lang ook. Meester Bindels vroeg aan haar waarom ze zo uit het raam zat te kijken. En wat ze zag. Ze antwoordde dat ze op een meteoriet aan het wachten was. Hoe cool is dat?"