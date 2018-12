Als het niet bindend is, waarom sluit je dan een Pact?

Maar je zou er natuurlijk wel een inlegvelletje bij kunnen doen

Lijkt me totaal overbodig. Als je een auto koopt, krijg je er toch ook geen inlegvelletje bij met de tekst: 'Deze auto kan niet varen.' Niemand loopt naar de rechter omdat zijn auto is gezonken toen hij er mee over water probeerde te rijden.



"Het is vooral een manier om Afrikaanse landen te kunnen aanspreken, zodat zij niet massa's emigranten op ons afsturen."



Maar het is toch niet-bindend? Ik bedoel: als het niet-bindend is voor ons, dan is het op basis van wederkerigheid toch ook niet-bindend voor hen. Dat lijkt mij meer dan redelijk.



"Wat is redelijk in dit verband? We moeten met ze in gesprek blijven, we moeten duidelijk maken dat wij al die mensen die naar ons toe willen, niet kunnen opnemen."



Maar als Hitler zich er niet aan hoeft te houden, dan hoeven zij dat toch ook niet? Eigenlijk zou het mooi zijn als je de voornemens in zo'n Pact bij de rechter zou kunnen afdwingen.



"Dat kan dus niet."



O, nee! Dat kan niet, dat was ik even vergeten. Maar je zou er natuurlijk wel een inlegvelletje bij kunnen doen.



"Zeg wat doe jij vanavond?"



Zullen wij naar The Lion King gaan? Dat schijnt een leuke kerstfilm te zijn.



Max Pam