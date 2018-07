'Regenbooggezin is voor velen een ver-van-mijn-bed-show'

In Nederland en zeker in Amsterdam pronken we maar al te graag met onze tolerante samenleving.



Maar als een gezin anders is samen­gesteld dan het standaardplaatje van man, vrouw en kind(eren), dan is dit regenbooggezin voor velen plotseling een ver-van-mijn-bed-show. Hoe tolerant zijn we dan nog?



Ongepaste vragen of zelfs oordelen over de kwaliteit van de opvoeding passeren dan te vaak de revue.



En natuurlijk, het komt vaak voort uit nieuwsgierigheid of oprechte interesse. Tegelijkertijd laat het zien dat die Nederlandse tolerantie soms even met vakantie is.



Handboek

Nederland kent steeds meer gezinnen met twee mamma's, twee pappa's en meeroudergezinnen. Voor bijna tienduizend kinderen is dit hun dagelijkse leven.



Toch maken kinderen op school vaak maar één knutselwerkje voor Moederdag, met een door de juf of meester geschreven kaartje erbij met daarop de naam van één van de moeders. De andere moeder wordt dan vergeten.