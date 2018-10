Als een vogel die een bommenwerper binnenvliegt

Sigaretten roken doet George het liefst in de McDrive. Hij draait zijn autoraampje open, zoekt met de knopjes naar het ordinairste radiostation van het land en dan gaat hij rokend zitten wachten op zijn gefrituurde, in karton verpakte, vergif.



Op zijn negende rookte hij zijn eerste sigaret. Het was net na de oorlog op de verjaardag van een oom. Niemand greep in toen hij dat eerste trekje nam. Het was net na de oorlog. Iedereen die op dat verjaardagsfeest aanwezig was, had veel gekkere dingen gezien dan een rokende negenjarige.



Hij parkeert zijn auto op de parkeerplaats van het ­nabij Schiphol gelegen fastfoodrestaurant en wrikt het eerste kartonnen doosje open. Hij is verre van idolaat van augurk, maar hij laat het plakje tafelzuur gewoon zitten uit respect voor zijn moeder die na de hongerwinter geen zomer meer heeft gezien.



Toen ze stierf was ze zo licht dat zijn vader en hij bakstenen in haar kist hebben moeten leggen. Zonder die zes stenen was de kist ongetwijfeld boven het graf blijven zweven.



In de verte ziet hij een vliegtuig opstijgen. Vorige week las hij over een vrachtvliegtuig dat was neergestort ­omdat er een vogel in een van de motoren was gevlogen. Toen hij het las, begreep hij die vogel wel en hij ­begrijpt die vogel nu nog steeds. Ooit was de lucht ­alleen van de vogels, totdat de mens op een dag de ­hemel besloot te kapen.



George steekt nog een sigaret op. De rook ontsnapt via het opengedraaide raam. Buiten dansen de nicotinewolken en de kerosinedampen samen de Weense wals. Het voelt soms goed om dingen te doen die slecht voor je zijn. Zo leefde zijn vader ook.